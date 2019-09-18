18 сентября представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кучма заявил в Минске, что реализация "формулы Штайнмайера" возможна только при условии выполнения ряда пунктов.

Об этом пишет на Facebook пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер.

Олифер перечислила условия, о которых говорил экс-президент.

"Представитель Украины в ТКГ отметил, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по существу т.н. формулы Штайнмайера о местных выборах. Однако реализация этой формулы возможна только при условии выполнения следующих пунктов: полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины; вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники; разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения; обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей; установление контроля над неподконтрольных Украине участках российско-украинской границы и выполнение других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и минский соглашениями", - написала пресс-секретарь.

Скриншот: Facebook/ darka.olifer

Также Олифер сказала, что российская сторона заблокировала обозначение конкретной даты по разведению войск.

Отметим, что условия по реализации "формулы Штайнмайера", о которой сказала пресс-секретарь Кучмы, Украина уже выдвигала давно. И Россия с сепаратистами их отвергала.

Суть "формулы Штайнмайера", чтоб провести выборы еще до передачи контроля Украине над границей с Россией (этот контроль должен быть передан только после внесения изменений в Конституцию по особому статусу).

И это противоречит тем условиям, которые озвучила Олифер.

Ранее "Страна" писала, что в ОБСЕ подтвердили провал переговоров в Минске по "формуле Штайнмайера" и разведению войск.

А пока в Минске идут переговоры, на Донбассе зафиксирован резкий рост нарушений перемирия.