Число нарушений режима прекращения огня на Донбассе резко возросло в отдельные дни, констатировал спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик на брифинге в Минске. Об этом сообщает "Интерфакс".

Брифинг, на котором выступил Сайдин, проводился по итогам заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе.

"По оценке СММ ОБСЕ, за последнее время количество нарушений режима прекращения огня в некоторые дни резко возрастало", - сказал спецпредставитель ОБСЕ.

В связи с ростом нарушений он "убедительно напомнил" сторонам конфликта о политической ответственности и призвал соблюдать принятые ими обязательства.

В то же время Сайдик отметил, что действующее перемирие, согласованное ТКГ и вступившее в силу 21 июля, является самым продолжительным с начала конфликта.

Спецпредставитель ОБСЕ также упомянул о прогрессе в имплементации решений ТКГ по восстановлению моста в Станице Луганской.

"В настоящее время успешно ведется подготовка к ремонтным работам", - заметил он.

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