Болельщики из Украины не смогут посетить матч Сербия - Украина в отборе на Евро-2020. Об этом сообщили в Украинской ассоциации футбола.

Отмечается, что решение было принято вместе с Футбольным союзом Серби с целью обеспечения безопасности и для избежания конфликтов между болельщиками сборных.

В соответствии с этой договоренностью первая встреча команд, проходившая во Львове 7 июня, также состоялась без сербских болельщиков.

Матч Сербия - Украина в квалификации к Евро-2020 состоится 17 ноября в Белграде. В данный момент Украина занимает первое место в группе с 13-ю очками. У ближайшего преследователя - Португалии 8 очков.

Ознакомиться с расписанием и результатами матчей отбора на Евро-2020 можно по ссылке.

Ранее сообщалось, что УЕФА оштрафовал сборную Украины за ряд нарушений в отборочной игре с Сербией.

Также мы писали, что появились видео голов и опасных моментов матча Украина - Сербия.