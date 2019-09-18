Актриса Анастасия Заворотнюк пришла в себя и может дышать самостоятельно. Об этом сообщает газета "Комсомольская правда" со ссылкой на источник в медицинских кругах.

По словам медработника, артистка находится в сознании.

Узнать подробности состояния звезды пока невозможно: в палату к ней не пускают никого, кроме близких родственников. А последние хранят молчание.

Как передает "КП", персоналу клиники, где наблюдается "няня Вика". пришлось взять пациентку под круглосуточную охрану. Это произошло после того, как к ней попытались проникнуть неизвестные. Охрана дежурит на этаже клиники.

Несколько дней назад появилась информация, что знаменитость, которой якобы диагностировали глиобластому, впала в кому, и у нее развилась пневмония.

"Страна" рассказывала, что родные актрисы запретили ее официальному представителю Стасу Христову комментировать состояние здоровья Анастасии.