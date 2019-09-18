Участники контактной группы по Донбассу пока не достигли консенсуса по вопросу подписания "формулы Штайнмайера".

Об этом сообщил журналистам спецпредставитель ОБСЕ на переговорах Мартин Сайдик, пишет Интерфакс-Украина.

"Трехсторонняя контактная группа работает по принципу консенсуса. Не хочу вдаваться в подробности позиций каждой из сторон. Могу сказать, что "формула Штайнмайера", хоть и не является частью Минских соглашений, но вытекает из них", - сказал Сайдик журналистам.

Он подтвердил, что советники лидеров "нормандской четверки" обсуждали вопрос "формулы Штайнмайера" в рамках телефонной конференции, однако не стал уточнять, готовили ли они проект документа по имплементации данной формулы для участников сегодняшней встречи контактной группы в Минске.

Кроме того, Сайдик сообщил, что в ходе встречи обсуждались вопросы обмена пленными, а также вопросы разведения сил в Петровском и Золотом. "Обмен обсуждается только "всех на всех". Обсуждался вопрос разведения сил в Петровском и Золотом. Здесь позиции Киева и Донбасса близки. Надеюсь, что в ближайшее время они придут к консенсусу", - сказал Сайдик.

Напомним, что у Суркова заявили, что встреча Зеленского и Путина срывается из-за того, что Киев не подписал формулу Штайнмайера.

В то же время, глава МИД Украины Пристайко заявил, что миротворцы могут появиться на Донбассе, если не сработают минские соглашения.