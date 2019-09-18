Террорист Алексей Белько, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве, не выдвигал никаких политических требований, а пережил психическое потрясение на личной почве. Об этом "Стране" сообщил источник в полиции.

По словам источника, у мужчины повредилась психика на почве измены его девушки по имени Алена. Она изменила Белько с каким-то военным из другой части. Из-за этого у военного помутился рассудок.

Как сказали правоохранители, на мосту он кричал: "Алена, Алена!"

Ранее "Страна" выяснила, кто такой Белько: ему 42 года, он уроженец Фороса (Крым) и военнослужащий ВСУ. Он сержант-контрактник и числится начальником радиостанции полевого узла связи воинской части А3628 в Броварах.

Между тем стало известно, что спецназ успешно захватил террориста.