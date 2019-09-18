Алексей Белько, который грозился взорвать мост Метро в Киеве, попал в руки правоохранителей. Мужчину, собиравшегося совершить теракт, ведут по мосту. Эту информацию подтвердил СМИ Аваков.

Мужчина был задержан, после чего его посадили в автозак. Во время переговоров к нему подъехал БТР, затем он поднял руки и лег на асфальт.

По информации СМИ со ссылкой на источники, этого мужчину зовут Алексей Белько, он уроженец пгт Форос, Крым. По данным Интерфакс-Украина, Белько, угрожавший взорвать мост в Киеве, был задержан в ходе совместной операции отрядов "Альфа" и "Корд".

По словам мэра Киева Виталия Кличко, мужчина находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. "Сейчас министр внутренних дел, руководство полиции Киева находятся, готовится операция, чтобы взять ситуацию под контроль, и этого человека также под контроль. Его уже идентифицировали, предварительно он находится то ли в стадии алкогольного опьянения. С ним уже говорили по телефону, он уже говорил со своими знакомыми по телефону. Требования пока его не понятны, мотив также не понятен. Большая вероятность, что он находится под наркотиками", - сообщил Кличко.

Как сообщалось ранее, в Киеве перекрыли мост Метро. Мужчина заехал на мост, остановился посреди него, вышел и угрожает его взорвать. Следователи столичной полиции квалифицируют инцидент как подготовку к террористическому акту. На мосту Метро находятся наряды патрульных, кинологи со служебными собаками, спецназ и специалисты взрывотехнической службы.

В Киеве на "красной" ветке метро также остановлено движение от станции "Днепр" до станции "Лесная" в связи с анонимным звонком о заминировании.

Также "Стране" стало известно, кем является человек, заминировавший мост Метро в Киеве 18 сентября. Это 42-летний Алексей Николаевич Белько, уроженец Фороса и военнослужащий ВСУ. Он сержант-контрактник и числится начальником радиостанции полевого узла связи воинской части А3628 в Броварах.