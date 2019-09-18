Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил с должности своего заместителя Анжелу Стрижевскую. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ГПУ.

"Генпрокурор Рябошапка, руководствуясь ст. 9 закона Украины "О прокуратуре", 18 сентября 2019 года подписал приказ об освобождении от должности заместителя генпрокурора Стрижевской", - говорится в сообщении.

Стрижевская была назначена заместителем генпрокурора в июле 2016 года. Именно в кабинете Стрижевской в середине августа была обнаружена несанкционированная прослушка. В Генпрокуратуре это связывали с тем, что Стрижевская вела дело о коррупции директора НАБУ Артема Сытника.

Анжела Стрижевская. Фото: 24tv.ua

Напомним, ранее генпрокурор уволил с должностей заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора Анатолия Матиоса, а также первого заместителя генерального прокурора Украины Юрия Севрука и заместителя Генпрокурора Дмитрия Сторожука.

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