Представитель России в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины Борис Грызлов обвинил Киев в срыве соглашения о порядке правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса. Об этом сообщает "Лента.ру".

"Главный итог встречи контактной группы: представители Киева отказались подписать "формулу Штайнмайера", - констатировал Грызлов.

Ранее 18 сентября стало известно, что Киев на встрече в Минске отказался подписывать "формулу Штайнмаера" по закреплению за Донбассом особого статуса. По мнению российской стороны, это поставило встречу "нормандской четверки" под угрозу срыва.

Между тем глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что согласился на "формулу Штайнмайера" еще 2 сентября. По словам министра, в тот день советники лидеров стран "нормандского формата" в Берлине договорились о тексте, согласно которому закон об особом статусе ОРДЛО полностью вступает в силу только после оценки БДИПЧ ОБСЕ проведенных там местных выборов как прошедших в соответствии с высокими стандартами.