После захвата моста Метро в Киеве, что сковало столицу в гигантских пробках, таксисты решили резко завысить цены на такси. Об этом сообщает журналист Анастасия Драмарецкая на своей странице в Facebook.

По ее словам, в данный момент за поездку на такси от Печерска до Дарницы просят 470 гривен.

"Такси Печерск - Дарница 470 грн. Как в 2014 (скорее всего, имеется в виду, период расстрелов на Майдане в феврале-2014 - Ред.) или на Новый год. А вся эта история говорит о том, что наши совершенно не знают, как вести себя в случае ЧП. Один человек с тараканом в голове остановил весь город. ОДИН. ВЕСЬ ГОРОД. Уже на 2 часа. Без заложников. Без объяснения причин. И даже вроде не сын депутата", - написала она.

Скриншот: Facebook/Анастасия Драмарецкая

Как сообщалось ранее, в Киеве перекрыли мост Метро. Мужчина заехал на мост, остановился посреди него, вышел и угрожает его взорвать. Следователи столичной полиции квалифицируют инцидент как подготовку к террористическому акту. На мосту Метро находятся наряды патрульных, кинологи со служебными собаками, спецназ и специалисты взрывотехнической службы.

В Киеве на "красной" ветке метро также остановлено движение от станции "Днепр" до станции "Лесная" в связи с анонимным звонком о заминировании.

Также "Стране" стало известно, кем является человек, заминировавший мост Метро в Киеве 18 сентября. Это 42-летний Алексей Николаевич Белько, уроженец Фороса и военнослужащий ВСУ. Он сержант-контрактник и числится начальником радиостанции полевого узла связи воинской части А3628 в Броварах.