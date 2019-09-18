В среду, 18 сентября, неизвестный мужчина с оружием в руках захватил мост Метро в Киеве. Происшествие случилось вечером в час-пик, когда киевляне как раз возвращаются домой после работы. "Страна" выясняла, кем является террорист и зачем ему потребовалась брать в заложники инженерное сооружение.

По предварительным данным, захват моста происходил быстро. Мужчина, обмотанный во флаг, заехал на мост на белом кабриолете. Он несколько раз выстрелил из оружия в воздух и сообщил о намерении взорвать мост. Позже журналисты смогли установить личность подозреваемого - это Алексей Николаевич Белько.

Кто такой Алексей Белько

42-летний Алексей Белько - уроженец Фороса (Симферополь) и военнослужащий ВСУ. Он контрактник и числится начальником радиостанции полевого узла связи воинской части А3628 в Броварах. В июне этого года он был подсудимым в деле о самовольном отлучении из воинской части. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде семи дней ареста с содержанием на гауптвахте. Сейчас Белько уволен из воинской части.

Летом он приходил в полицию, чтобы добровольно сдать килограмм взрывчатки и 88 патронов.

Белько в полицейском участке в июне 2019-го Фото: Facebook

Зачем Белько хотел взорвать мост?

В соцсетях уже обсуждают причину, по которой подрывник Белько захватил мост. Так, подозреваемый в убийстве Олеся Бузины националист Андрей Медведько предположил, что террорист мог выйти на мост, чтобы выразить протест против разведения войск на Донбассе. И в таком случае Медведько заявил о готовности его поддержать.

Впрочем, террорист не выдвигал политических требований, а желание взорвать мост появилось у него после того, как ему изменила его девушка Алена. Об этом террорист рассказал полицейским.

На почве ревности у Белько помутился рассудок. Источник "Страны" рассказал, что девушка изменила Белько с военным из другой части. На мосту он кричал: "Алена, Алена!"

Как задерживали Белько

Силовики провели спецоперацию, чтобы задержать Белько. Мост Метро перекрыли, на него выехали бронированные машины с сине-желтым флагом. В небе были квадрокоптеры. Вероятно, связь с террористом была установлена по рации, которую передали, привязав к дрону. После разговора с Белько бронированные машины двинулись по мосту, СБУшники также выполняли команду. Снайперы в масках были готовы нейтрализовать террориста. Около 19:30 на мост заехал БТР. Белько поднял руки вверх, вышел из машины, лег на асфальт и сдался.

Начальник киевской полиции Андрей Крищенко сообщил, что в операции участвовали сотрудники Нацгвардии и водная полиция. Им приходилось действовать осторожно, потому что у Белько было охотничье ружье, которым он повредил один из квадрокоптеров.

Полиция планирует открыть производство по статье "подготовка к террористическому акту", которая предусматривает пожизненное заключение.

Так задерживали Белько Фото: Perepichka News/Telegram