В ближайшее время ожидается штурм террориста, который со стрельбой захватил мост Метро в Киеве. Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места события.

Правоохранители уже подогнали тяжелую технику для этого. Судя по всем, штурм начнется, когда в Киеве потемнеет, то есть после 19:30.

Фото: Страна.ua

Как сообщили в МВД, на мосту Метро в данный момент проводится спецоперация. Работают взрывотехнические подразделения, КОРД, Патрульная полиция, следственно-оперативная группа, спасатели и гвардейцы. Также на месте находится глава полиции столицы Андрей Крищенко.

Сообщается о перекрытии магистрали. На место стянули значительные силы полиции, спасателей и скорых. По информации Киева Оперативного, к месту прибыли снайперы и БТР спецназа.

"Страна" ведет онлайн-репортаж о событиях на мосту Метро в Киеве.

Также нам стало известно, кем является человек, заминировавший мост Метро в Киеве 18 сентября. Это 42-летний Алексей Николаевич Белько, уроженец Фороса и военнослужащий ВСУ. Он сержант-контрактник и числится начальником радиостанции полевого узла связи воинской части А3628 в Броварах.