К захваченному мосту Метро в Киеве прибыли бойцы спецназа и снайперы. Полиция готовится к штурму. Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий, публикуя соответствующие фото.

Фото: Страна.ua

Как сообщалось ранее, в Киеве перекрыли мост Метро. Мужчина заехал на мост, остановился посреди него, вышел и угрожает его взорвать. Следователи столичной полиции квалифицируют инцидент как подготовку к террористическому акту. На мосту Метро находятся наряды патрульных, кинологи со служебными собаками, спецназ и специалисты взрывотехнической службы.

В Киеве на "красной" ветке метро также остановлено движение от станции "Днепр" до станции "Лесная" в связи с анонимным звонком о заминировании.

Также "Стране" стало известно, кем является человек, заминировавший мост Метро в Киеве 18 сентября. Это 42-летний Алексей Николаевич Белько, уроженец Фороса и военнослужащий ВСУ. Он сержант-контрактник и числится начальником радиостанции полевого узла связи воинской части А3628 в Броварах.