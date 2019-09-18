Появились фотографии с места захвата моста Метро в Киеве
К захваченному мосту Метро в Киеве прибыли бойцы спецназа и снайперы. Полиция готовится к штурму. Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий, публикуя соответствующие фото.
Фото: Страна.ua
Как сообщалось ранее, в Киеве перекрыли мост Метро. Мужчина заехал на мост, остановился посреди него, вышел и угрожает его взорвать. Следователи столичной полиции квалифицируют инцидент как подготовку к террористическому акту. На мосту Метро находятся наряды патрульных, кинологи со служебными собаками, спецназ и специалисты взрывотехнической службы.
В Киеве на "красной" ветке метро также остановлено движение от станции "Днепр" до станции "Лесная" в связи с анонимным звонком о заминировании.
Также "Стране" стало известно, кем является человек, заминировавший мост Метро в Киеве 18 сентября. Это 42-летний Алексей Николаевич Белько, уроженец Фороса и военнослужащий ВСУ. Он сержант-контрактник и числится начальником радиостанции полевого узла связи воинской части А3628 в Броварах.