Офис президента Украины Владимира Зеленского готовит турне главы государства в страны Латинской Америки в 2020 году. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква на совместном заседании парламентских комитетов по вопросам внешней политики и интеграции Украины с ЕС в среду, пишет Интерфакс-Украина.

"Например, Латинская Америка. Есть страны, которые, очевидно, требовали бы большего внимания с точки зрения нашей внешней политики. Будем планировать в 2020 году визиты президента... Турне в страны Латинской Америки, Бразилия. Кстати, Бразилия уже высказывает готовность к визиту главы Украинского государства. Есть другие страны, важные с точки зрения экономики - Аргентина, Чили, Перу. Потому латиноамериканское направление получит свое внимание со стороны президента Украины в 2020 году", - сказал Жовква.

По словам замглавы Офиса президента, в ОП осведомлены об инициативах по активизации экономического и внешнеполитического взаимодействия со странами Африканского региона. "Такие предложения поступают в Офис президента. Мы их рассматриваем. Возможно, до конца года будет определенное важное событие и в этом направлении", - добавил Жовква.

Напомним, что была названа сумма командировочных Зеленскому во время его поездок.

Также читайте о том, что с начала президентства Зеленский совершил уже 20 официальных поездок по Украине и 6 визитов за границу.