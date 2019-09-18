Эксперты объяснили, почему торги на межбанке в среду, 18 сентября, завершились снижением курса доллара на 4 копейки - с показателем 24,66-24,68 грн./$, и что ожидает гривну впереди. Об этом пишет UBR.ua.

В последний раз такие котировки на межбанке были в январе 2016 года.

Хотя в течение дня котировки опускались еще ниже - до 24,65-24,66 грн/$, Нацбанк не позволил гривне дорожать. В самом начале торговой сессии он вышел скупать излишки валюты в резервы по 24,70 грн/$. А затем появился еще раз – со ставкой 24,65 грн/$.

Объем сегодняшних торгов банкиры оценили примерно в $100 млн и рассказали о факторах влияния на курс.

"Факторами влияния на курсовые тренды сегодняшнего дня стали результаты вчерашнего аукциона Минфина, показавшие сохраняющийся высокий спрос на ОВГЗ, несмотря на поступательное снижение их доходности. Общий объем размещения составил 2,76 млрд грн, при этом спрос на "длинные" ценные бумаги вдвое превысил предложение. Общий настрой на укрепление гривны способствовал проседанию котировок наличного рынка и фокусу вектора спекулятивной активности на понижение. А утренняя активность регулятора по выкупу излишков валюты лишь притормозила ее динамику", - пояснил директор казначейства банка "Кредит Днепр" Олег Куринной.

На 5 копеек снизили курс продажи доллара и кассы банков. Вечером они торговали американской валютой в среднем по 24,75-24,80 грн/$. Хотя некоторые финансовые учреждения отдавали доллар по курсу 24,67-24,69 грн/$. Выкупали валюту у населения в диапазоне 24,50-24,68 грн/$.

Фото: ubr.ua

Сходными темпами гривна укреплялась и на черном рынке. За день курс продажи доллара здесь просел на 5 копеек - до 24,67-24,69 грн/$. Ценник на выкуп менялы вечером выставляли в диапазоне 24,63-24,65 грн/$.

Вероятность курсового разворота в ближайшие дни банкиры оценивают как очень низкую. По мнению Куринного, завтрашние торги на межбанке пройдут в коридоре 24,65-24,75 грн/$.

"В целом, рынок близок к состоянию баланса. Сегодняшняя покупка Нацбанком $20 млн – именно тот объем, который не был покрыт спросом. Что для середины сентября совершенно нетипичная ситуация. В этот период импортеры активно подписывают контракты, чтобы забить полки к декабрьским распродажам. Но в этом году решили не торопиться из-за непонятной ситуации на таможне. Еще один фактор, снижающий спрос – рекордные запасы газа в подземных хранилищах. В ближайшее время закупать топливо "Нафтогаз" не будет", - подытожил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Ране "Страна" приводила курс гривны на межбанке и официальный курс НБУ на 19 сентября.

Мы также цитировали вчерашнее заявление банкиров, что НБУ держит и будет удерживать гривну от укрепления.