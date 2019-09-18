Захвативший мост Метро в Киеве мужчина открыл огонь из ружья и сбил полицейский дрон. Об этом сообщил журналист Влад Антонов на своей странице в Facebook.

"Злоумышленник из ружья дробью с третьего выстрела сбил Дрон полицейских, аппарат рухнул в Днепр", - написал он.

Скриншот: Facebook/Влад Антонов

Кроме того, как сообщили в МВД, на мосту Метро в данный момент проводится спецоперация. Работают взрывотехнические подразделения, КОРД, Патрульная полиция, следственно-оперативная группа, спасатели и гвардейцы. Также на месте находится глава полиции столицы Андрей Крищенко.

Скриншот: Facebook/МВС України

Фото: Facebook/МВС України

Сообщается о перекрытии магистрали. На место стянули значительные силы полиции, спасателей и скорых. По информации Киева Оперативного, к месту прибыли снайперы и БТР спецназа.

Скриншот: Facebook/Киев Оперативный

Ранее сообщалось, что в полиции события на мосту Метро назвали подготовкой к теракту.

Также мы писали, что СМИ сообщили, что "подрывником" моста Метро оказался крымчанин, перемотавший себя украинским флагом.