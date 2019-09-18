"Стране" стало известно, кем является человек, заминировавший мост Метро в Киеве 18 сентября. Мы ведем онлайн-хронику захвата моста через Днепр.

Это 42-летний Алексей Николаевич Белько, уроженец Фороса и военнослужащий ВСУ. Он сержант-контрактник и числится начальником радиостанции полевого узла связи воинской части А3628 в Броварах.

Информацию о том, что именно он захватил мост, "Стране" подтвердил источник в прокуратуре Киева и экс-нардеп Антон Геращенко.

В июне 2019 года он был подсудимым в деле о самовольном отлучении из воинской части. В итоге получил несколько дней гауптвахты, причем два раза. Информация об этом размещена в Едином реестре.

Также известно, что в конце августа Белько пытались выселить из квартиры.

В воинской части, где служит Белько, базируется 99-й отдельный батальон управления и обеспечения спецназа - Сил специальных операций.

Ранее СМИ сообщили, что "подрывником" моста Метро оказался крымчанин, перемотавший себя украинским флагом.