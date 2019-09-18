Подозреваемый в убийстве Бузины Андрей Медведько заявил, что поддержит мостового террориста, если тот вышел против разведения войск на Донбассе. Об этом Медведько написал в Facebook.

"Если блокировка моста Метро окажется отчаянной акцией против примиренчества (отвода войск) - я ее поддержу", - написал он. Он считает ,что "подорвать мост - плохая идея", но "мир - лишь после победы".

Фото: facebook.com

Сегодня российская сторона заявила, что 18 сентября во время заседания контактной группы в Минске Украина отказалась подписать документы о согласовании "формулы Штайнмайера", что может привести к срыву саммита "нормандской четверки".

"Формула Штайнмайера" названа по имени действующего президента ФРГ, в прошлом главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Она предусматривает развод войск, а также, что до выборов закон об особом статусе Донецка и Луганска будет применяться на временной основе, а после выборов и после выхода окончательного доклада БДИПЧ ОБСЕ с признанием о том, что эти выборы прошли в соответствии с демократическими принципами, закон обретает окончательную юридическую силу.

Олесь Бузина был убит в апреле 2015 года во дворе многоэтажки, где он проживал. Обвиняемым в его убийстве Андрею Медведько и Денису Полищуку грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, что в полиции события на мосту Метро назвали подготовкой к теракту.

Также "Страна" ведет онлайн-репортаж с моста Метро в Киеве.