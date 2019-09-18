Глава МИД Украины заявил, что российская сторона не смогла принять участие во встрече лидеров стран Нормандского формата "по техническим причинам", из-за чего встреча не состоялась 17 сентября. Об этом сообщает РБК.

"Зеленский был готов встретиться, и эта встреча должна была состояться вчера (17 сентября - Ред.). К сожалению, Российская Федерация в этот раз по техническим причинам не смогла принять участие", - сказал Пристайко, которого цитирует "Интерфакс-Украина".

Ранее в среду, 18 сентября, о том, что подготовка ко встрече Нормандского формата находится под угрозой срыва, сообщил источник ТАСС, знакомый с ходом переговоров Минской контактной группы. По его словам, это было вызвано отказом властей Украины подписать "формулу Штайнмайера", которая обязывает Украину принять закон об особом статусе Донбасса.

По данным источника "Интерфакс-Украина", власти Украины настаивают сперва на передаче под их контроль участка границы с Россией в Донбассе, а также разоружении "ЛДНР".

Пристайко добавил, что в ближайшее время планируется работа над тем, чтобы "найти время для четырех лидеров". По его словам, лидеры Украины, Франции, Германии были готовы ее провести.

Собеседник РБК в украинской делегации сообщил, что переговоры провалились из-за того, что Москва продолжает настаивать на особом статусе Донбасса, закрепленном в Конституции Украины, как это предусмотрено в Минских соглашениях.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее говорил, что основными условиями проведения встречи в Нормандском формате являются четкое закрепление формулы Штайнмайера на бумаге и разведение сил и средств в зоне ООС.

Формула Штайнмайера названа по имени действующего президента Германии, в прошлом министра иностранных дел Франка-Вальтера Штайнмайера. Она предусматривает, что до выборов закон об особом статусе Донбасса будет применяться на временной основе, а после выборов и после выхода окончательного доклада ОБСЕ с признанием того, что эти выборы прошли в соответствии с демократическими принципами, он обретет окончательную силу

Как сообщала "Страна", Зеленский дал понять, что выборов на Донбассе по "формуле Штайнмайера" не будет. Он также отметил, что неизвестно, удастся ли решить все вопросы за одну встречу.

Накануне, 17 сентября, министр иностранных дел Украины впервые поговорил по телефону с госсекретарем США.