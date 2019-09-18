Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в совершении тройного убийства, произошедшего сегодня утром на одной из АЗС в Николаеве. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Фото: npu.gov.ua

"Оперативники быстро установили и задержали мужчину, который обоснованно подозревается в совершении убийства трех сотрудников АЗС в городе Николаеве. Злоумышленник на момент задержания находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Объяснить мотив своего поступка не смог", - сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль.

Он отметил, что мотивы преступления в данным момент устанавливаются.

Фото: npu.gov.ua

Напомним, сообщение об обнаружении тел трех погибших сотрудников АЗС - механика, оператора и кассира - поступило в полицию Николаева около 12.20 среды. Погибших обнаружила супруга одного из них, которая долго не могла дозвониться до своего мужа. После этого прохожие помогли вызвать полицию.

В облуправлении полиции сообщили, что сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство". К раскрытию убийства были привлечены экипажи патрульных полицейских, все въезды в город были перекрыты и находились под усиленным контролем.

Также мы писали, что у полиции есть три версии совершенного убийства - с целью завладения имуществом, личные неприязненные отношения, а также внезапно возникший конфликт.

Ранее сообщалось, под Одессой женщина убила кувалдой собственную мать, которая ее отругала.