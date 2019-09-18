В среду, 18 сентября, президент Украины Владимир Зеленский наградил 11-летнюю Софию Рознийчук из Закарпатья. В ноябре 2018 года она спасла из пожара в доме четырех братьев и сестер. Младшему тогда было полтора года.

Детей она выносила через окно. Девочка стала лауреатом Всеукраинской акции герой-спасатель года. Награждение состоялось в Мариинском дворце. Юной героине вручили почетную грамоту, цветы и настоящую форму спасателя.

Видео: youtube.com/Телеканал Sirius

Как сообщала "Страна", прохожий спас школьника, у которого в кармане брюк загорелся смартфон. Ребенка госпитализировали. После обследования врачи выявили у него ожог второй степени. Сам подросток рассказывает, что причиной возгорания мог стать старый аккумулятор смартфона, который он купил в магазине б/у товаров.

Напомним, что Уляна Супрун призвала не проходить мимо, когда кому-то нужна помощь.