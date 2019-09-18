18 сентября курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду укрепился, НБУ также повысил официальный курс нацвалюты на 19 сентября.

Об этом передает "Интерфакс-Украина".

На межбанке гривня выросла с 24,75 /$1 17 сентября до 24,66 грн/$1. В последний раз курс на таком уровне был зафиксирован 21 января 2016 года.

К окончанию торгов 18 сентября котировки гривны составили 24,65–24,67 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривны к доллару США на межбанковском валютном рынке 18 сентября укрепился до 24,6744 грн/$1 с 24,7637 грн/$1.

На 19 сентября, Нацбанк установил официальный курс 24,669853 грн/$1. По сравнению с 24,764520 грн/$1 18 сентября нацвалюта окрепла сразу на 10 копеек.

100 долларов США - 2466.9853 грн

100 евро - 2726.7589 грн

10 российских рублей - 3.829 грн

Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 16 сентября составил 395,6 млн в долларовом эквиваленте в том числе $344,3 млн.

Ранее "Страна" сообщала, что происходило с курсом на межбанке, в обменках и банках.

Мы также приводили заявление банкиров, что НБУ держит и будет удерживать гривну от укрепления.