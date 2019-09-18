В среду, 18 сентября, в Киеве началась специальная полицейская операция в связи с действиями неизвестного, который ведет стрельбу на Мосту метро и угрожает взрывом. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Неизвестный осуществляет выстрелы и угрожает взрывом. Мы проводим специальную полицейскую операцию. Сейчас здесь находятся представители всех служб. Движение автомобилей и поездов на мосту перекрыто. Следователи столичной полиции квалифицируют произошедшее как подготовку к террористическому акту", - цитирует начальника полиции Киева Андрея Крищенко отдел коммуникации.

В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный заблокировал движение на Мосту метро, угрожает взорвать его и государственные учреждения. Получив эту информацию, на место выехали специалисты всех профильных служб, а также руководство столичной полиции.

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