В среду, 18 сентября, украинские журналисты Дмитрий Василец и Руслан Коцаба провели флешмоб за "Свободу Джулиану Ассанжу" во время конференции ОБСЕ по свободе слова в Варшаве. Об этом Василец сообщил на своей странице в Facebook.

Фото: Facebook/Дмитрий Василец

По его словам, им запретили проводить акцию непосредственно на форуме, поэтому они вышли с плакатом к входу на конференцию.

"На полях форума ОБСЕ в Варшаве мне с Руслан Коцаба наотрез запретили провести флешмоб "Свободу Джулиану Ассанжу", поэтому мы провели его прямо при входе на конференцию ОБСЕ по свободе слова. Желающих присоединится ко мне и Руслану было много, но я настоял, чтоб мы на фото были только вдвоём, ведь и Руслан, и я попали в тюрьму за журналистскую деятельность. Именно за это кинули в британскую тюрьму и Джулиана Ассанжа", - написал Василец.

Во время выступления на конференции Василец также потребовал освободить журналиста Джулиана Ассанжа

"Моё выступление на конференции с требованием немедленно освободить нашего коллегу журналиста Джулиана Ассанжа опубликую чуть позже вместе с ответами на моё выступление делегаций США и Британии...

Свободу Джулиану Ассанжу!!!", - заявил он.

Скриншот: Facebook/Дмитрий Василец

Напомним, Житомирский суд признал Дмитрия Васильца виновным в "пособничестве сепаратизму" в 2017 году. Ему инкриминировали создание телеканала "Новороссия ТВ", освещавшего события на Украине с точки зрения ДНР и ЛНР. При этом журналист виновным себя не признал и отрицал свою причастность к созданию канала. Досудебное расследование в отношении него вели по части 1 статьи 258-3 УКУ "организационное или другое содействие созданию, деятельности террористической группы или организации". В феврале 2018 года апелляционный суд Киева отменил приговор журналисту.

Руслан Коцаба — оппозиционный украинский журналист. Был осужден по статье 111 УК Украины "Государственная измена". Поводом для обвинений в его адрес стал антивоенный ролик "Я против мобилизации", в котором переживший инсульт Коцаба заявил о своем нежелании идти в армию и призвал бойкотировать незаконную мобилизацию на Украине, ссылаясь на то, что в стране не введено военное положение и нет состояния войны. В 2016 году суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Позже апелляционный суд признал его невиновным по всем пунктам обвинения и полностью оправдал месяцем позже. Коцаба провел в заключении 524 дня.

Как сообщалось, в июне американский минюст направил Лондону запрос об экстрадиции журналиста. Доводы для депортации должны быть представлены до 14 декабря, а возражения на них — до 22 января 2020 года, слушания пройдут после 24 февраля 2020 года. В британском МИДе в июне заявляли, что не намерены мешать передаче Ассанжа Соединенным Штатам.

Вашингтон предъявил Ассанжу обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и в сговоре с целью взлома правительственного компьютера. В министерстве юстиции США заявили, что журналиста могут приговорить к 175 годам тюрьмы.