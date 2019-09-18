18 сентября Киев сковали масштабные автопробки - преимущественно на правом берегу. Об этом свидетельствуют данные Google maps.

Причиной гигантских заторов стало закрытие моста Метро из-за угрозы взрыва. Полиция полностью ограничила движение на мосту, из-за чего сразу неподвижно стали улица Набережно-Крещатицкая и Броварской проспект.

Скриншот: Google maps

К 16:00 пробки и тянучки были зафиксированы на улицах Константиновской, Богатырской, Минском проспекте, ул. Ильенко, Большой Житомирской и Набережном шоссе (в районе моста Метро).

Пробка возле моста. Фото: Facebook.com/mvs.gov.ua

Также существенно затруднилось движение на бульварах Тараса Шевченко и Дружбы народов, на улицах Крещатик, Мечникова, Богдана Хмельницкого, Басейной, Большой Васильковской, проспектах Валерия Лобановского и Победы.

Сложно стало проехать возле станций метро "Крещатик", "Золотые Ворота", "Майдан Независимости", "Палац Спорта", "Лукьяновская", "Гидропарк".

К 18:00 пробки расползлись уже практически на всю правую часть столицы.

Скриншот: Google maps

На левом берегу трудности с проездом автомобилей отмечены на Броварском проспекте, на бульваре Перова, на Днепровской набережной, на Дарницком шоссе и прилегающих улицах.

"Страна" следит за событиями на мосту Метро в столице, который неизвестный мужчина угрожает взорвать.

Ранее в среду поступило сообщение о минировании участка "красной" ветки метро Киева.