Сегодня в Минске состоялось заседание Трехсторонней контактной группы. Оно было в каком-то смысле судьбоносным. На нем решалось - будет ли встреча Путина и Зеленского в нормандском формате.

Условием такой встречи Москва ставила подписание "формулы Штайнмайера" - алгоритма действий, по которому Донбассу предоставляется особый статус сразу после выборов на неподконтрольных территориях.

Однако Киев еще накануне давал понять, что на формулу не согласен. А перед выборами требует сначала вывести войска из "ЛДНР" и отдать границу. То есть по сути вернулся к "формуле Порошенко" - изначально неприемлемой для РФ, поскольку она означает добровольную капитуляцию "республик".

В итоге сегодня подписание "формулы Штайнмайера" закономерно сорвалось. А следовательно резко снизилась и вероятность встречи "нормандской четверки" в обозримом будущем.

"Страна" анализировала заявления сторон после встречи и что будет теперь с миром на Донбассе.

Версия России

Еще днем начали появляться первые заявления сторон о том, что сегодня произошло в Минске. Первой отметилась Россия.

Российский политолог Алексей Чеснаков, который входит в окружение помощника президента РФ Владислава Суркова, по результатам встречи в Минске однозначно заявил, что Украина не утвердила "формулу Штайнмайера". По его словам, решение сводит на нет вероятность первой встречи президентов Украины и РФ в октябре на саммите в "нормандском формате".

Позиция украинской стороны, по мнению Чеснакова, перечеркивает достигнутые договоренности на встрече политсоветников двух государств 2 сентября в Берлине. Он пишет, что действия вызвали сомнения у российской стороны насчет способности Украины к переговорам.

Чеснаков намекает, что решение Украины было заранее оговорено с американской стороной и касалось нюансов миротворческой миссии.

"Украина может сколько угодно вновь и вновь возвращаться к вопросу о миротворцах. Однако это контрпродуктивно: а) это противоречит Минским соглашениям; б) для этого нет ни политического решения Совбеза, ни соответствующих ресурсов ООН", - написал в своем Telegram-канале Чеснаков.

А разногласия министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, который ранее заявлял, что Украина еще 2 сентября согласилась на формулу Штайнмайера, с участником переговоров Леонидом Кучмой, который на пресс-конференции в Минске отрицал такое согласие, и вовсе назвал "игрой в злого и доброго партнера по переговорам".

Позже полпред РФ контактной группе по Украине Борис Грызлов заявил, что Киев сорвал договоренности:

"Киев на встрече контактной группы отказался подписать формулу Штайнмайера" и согласовать порядок закрепления особого статуса Донбасса", - отметил он в интервью "РИА Новости".

По словам Грызлова, решение поставило под угрозу саммит "Нормандской четверки", сорвав выполнение предыдущих договоренностей, а "Киев теряет возможности для улучшения ситуации на Донбассе, появившиеся после избрания Зеленского и новой Рады".

Позже в "ЛНР" и "ДНР" повторили позицию РФ и заявили, что теперь разведение сил на Донбассе под вопросом.

Что заявили в Украине

Вечером появилось официальное заявление Киева по итогам сегодняшних переговоров.

Там в целом подтвердили сказанное в Москве. Сделав даже обнадеживающую ремарку: "украинская сторона не имеет принципиальных возражений по существу т.н. формулы Штайнмайера о местных выборах". При этом назвали шесть условий для своего согласия. Это:

полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины (то есть с покрытием "ЛДНР"); вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники; разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения; обеспечение работы Центральной Избирательной Комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей; установление контроля над неподконтрольным Украине участком украинско-российской границы

Также украинская сторона подтвердила готовность к разведению сил и средств в районе Золотого и Петровского.

"Зато российская сторона заблокировала определения возможной даты разведения.

Такая позиция ставит под угрозу ситуацию с безопасностью на этих участках", - отметили в Киеве.

Это важное заявление, которое означает, что разведение войск скорее всего тоже сорвется.

При этом "достигнут значительный прогресс по взаимному одновременного освобождения удерживаемых лиц". А также - обсуждался ход восстановления моста в Станице Луганской.

Что означает провал переговоров

Как уже говорилось, Украина окончательно вернулась к риторике Петра Порошенко и выставляет РФ и сепаратистам заведомо неприемлемые условия - "сдайте территорию, а уж потом выборы".

Киев не может не понимать, что на это никто не пойдет - поэтому пока ситуация выглядит как сознательный слив переговорного процесса.

Интересно в этом ключе заявление главы МИД Вадима Пристайко. Сегодня он сказал, что еще 2 сентября согласился на "формулу Штайнмайера", встречаясь на подготовительном собрании в нормандском формате.

После этого произошел обмен заключенными, на который РФ пошла, явно имея в виду согласие Украины на главный пункт сделки - формулу по выборам на Донбассе. А когда обменялись, что украинская власть представила как свою грандиозную победу, то у Зеленского резко сдали назад.

Еще с прошлой субботы украинские власти, подключив для уверенности американцев, начали заявлять о том, что выборы состоятся только после капитуляции России на Донбассе.

То есть - в обозримом будущем выборы не состоятся вообще.

Вероятно именно это имеют в виду россияне, когда говорят, что украинская сторона отказалась от прежних договоренностей.

А это сразу ставит вопрос и к обстрелам. Разведение войск может происходить, только если есть политический вариант урегулирования конфликта. Если непонятно, как будут жить Украина и Донбасс после войны - то закончить саму войну вряд ли удастся. И на это послевоенное устройство пока у сторон диаметрально противоположные взгляды.

Россия и сепаратисты видят Донбасс как автономное образование в правовом поле Украины, с широкими полномочиями по культуре, языку и безопасности. Которые будут зафиксированы в украинской Конституции.

Киев это видит как обычный регион, возможно с временным особым статусом. Который легко отменяется непродлением или отменой соответствующего закона.

Здесь стоит отметить, что именно вариант РФ прописан в Минских соглашениях, которые являются международными обязательствами Украины.

Интересно, что сегодня Вадим Пристайко допустил вариант отмены этих соглашений. Он заявил, что если они не сработают, Киев будет настаивать на вводе миротворцев.

Идея с "голубыми касками" выглядит утопической по множеству причин (как минимум потому, что ее заблокирует Россия в ООН) и вызвана скорее всего отсутствием более релистичных проектов. Однако важен сам факт: Украина допускает уже официальный отказ от Минска-2.

В этих условиях не исключена и дальнейшая эскалация насилия на Донбассе после провала переговоров. И об этих угрозах уже заявили в ОБСЕ.

Осталось понять, как отреагирует Франция и Германия на разворот позиции Зеленского в сторону фактического отказа от выполнения политической части Минских соглашений. Ведь именно с персоной Зе Евросоюз связывал надежды на окончание пятилетней войны в Европе. А теперь эти надежды начинают рушиться.