В Украину прибыли более 200 паломников-хасидов на празднование Нового года по иудейскому календарю Рош ха-Шана. Об этом заявили в Государственной пограничной службе Украины, передает УНН.

Паломники прибывали через государственную границу с Польшей, Мукачевский и Чопский пункты пропуска. По данным сотрудников ГПСУ, с 6 сентября в Украину прибыли 229 человек паломников-хасидов. Увеличение их количества ожидается с 20 сентября.

Празднование иудейского Нового года продлится с 29 сентября по 1 октября. Со всего мира ожидается прибытие более 40 тыс. паломников.

Каждый год в Умани проходит паломничество евреев, которые являются последователями брацлавского хасидизма (одного из течений в хасидском иудаизме), на могилу своего религиозного деятеля - цадика Нахмана.

В период с 23 сентября по 4 октября подразделения черкасского гарнизона будут нести службу в усиленном режиме, а для решения вопросов экстренной санитарно-медицинской авиации привлекут вертолет ГСЧС Украины в медицинском варианте.

Как сообщала "Страна", 3 сентября в Умани Черкасской области состоялось рабочее совещание с участием посла Израиля по подготовке проведения Рош ха-Шана.

На совещании также были представители Черкасской ОГА, губернатор Черкасской области и уманский городской голова. На встрече обсуждали темы обеспечения безопасности паломников-хасидов, горожан и приема многочисленных гостей города.

Ранее мы выясняли, как хасиды в Умани готовятся к наступлению еврейского Нового года.