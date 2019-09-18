Министр социальной политики Юлия Соколовская объяснила сокращение финансирования жилищных субсидий в 2020 году по сравнению с текущим годом ростом доходов граждан. Об этом чиновница написала в посте на Facebook.

Соколовская сослалась на СМИ, по мнению которых заложенное в бюджете уменьшение расходов на субсидии приведет к сокращению количества получателей. Она заверяет, что эта информация не соответствует действительности и является результатом неправильной интерпретации фактов.

"Сокращение расходов не приведет к сокращению получателей. Более того, расходы на субсидии пересмотрены уже в этом году, и сейчас в госбюджете-2019 на них запланировано около 47 млрд грн, которых достаточно. То есть фактически никакого сокращения нет. Власть не собирается отказывать получателям субсидий!" - написала министр.

Названной суммы, по словам Соколовской, хватит для удовлетворения потребностей всех категорий населения, нуждающихся в государственной помощи по оплате коммунальных услуг.

"Если сравнивать с цифрами, включенными в бюджет на этот год (55,1 млрд грн), то заложенные 47,6 млрд грн действительно меньше. Но это сокращение вызвано исключительно экономическими факторами: за счет индексации пенсий, а также повышения уровня минимальной зарплаты и прожиточного минимума", - объяснила Соколовская.

Скриншот: Facebook/ Соколовська-Юлія

Она также добавила, что сейчас решается вопрос о внесении изменений для усиления эффективности программы субсидирования и доступности для граждан, что важно перед началом отопительного периода.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук уверял, что в следующем году принцип распределения и назначения субсидий меняться не будет.

Как сообщала "Страна", команда Зеленского готовит тотальную чистку получателей субсидий с проверкой счетов.