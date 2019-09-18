В Киеве мужчина с оружием и взрывным устройством угрожает взорвать мост Метро. Обновляется
Неизвестный мужчина в Киеве угрожает взорвать мост Метро. К месту происшествия прибыли правоохранители. Об этом сообщает представитель Нацполиции Ярослав Тракало.
"Неизвестный мужчина угрожает взорвать мост Метро. По предварительной информации, он сделал несколько выстрелов в воздух. Сейчас там работают все правоохранительные службы", - заявил он.
Кроме того, по словам Тракала, сейчас въезд и выезд на мост перекрыт. Также, по данным Telegram-канала "Киев оперативный", неизвестный мужчина ехал на автомобиле, резко остановился на мосту Метро, тем самым перекрыв движение.
Сообщается, что мужчина начал угрожать и заявлять о своих намерениях подорвать все в этой местности. По данным источников, в сумке у незнакомца наблюдают приклад (плечевой упор для огнестрельного оружия), а в руках "какие-то кнопки" (предположительно самодельное взрывное устройство).
Скриншот: Telegram канал/"Киев Оперативный"
Скриншот:.facebook.com/KyivОperativ/
Руководитель отдела коммуникаций полиции Киева Оксана Блищик сообщила, что в столице введен оперативный план. Около моста находится все руководство столичной полиции.
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Видео: Информатор Киев/ Facebook
Ранее в среду поступило сообщение о минировании участка "красной" ветки метро Киева. В связи с этим поезда по этой линии начали ходить только от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная".
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