Неизвестный мужчина в Киеве угрожает взорвать мост Метро. К месту происшествия прибыли правоохранители. Об этом сообщает представитель Нацполиции Ярослав Тракало.

"Неизвестный мужчина угрожает взорвать мост Метро. По предварительной информации, он сделал несколько выстрелов в воздух. Сейчас там работают все правоохранительные службы", - заявил он.

Кроме того, по словам Тракала, сейчас въезд и выезд на мост перекрыт. Также, по данным Telegram-канала "Киев оперативный", неизвестный мужчина ехал на автомобиле, резко остановился на мосту Метро, тем самым перекрыв движение.

Сообщается, что мужчина начал угрожать и заявлять о своих намерениях подорвать все в этой местности. По данным источников, в сумке у незнакомца наблюдают приклад (плечевой упор для огнестрельного оружия), а в руках "какие-то кнопки" (предположительно самодельное взрывное устройство).

Скриншот: Telegram канал/"Киев Оперативный"

Скриншот:.facebook.com/KyivОperativ/

Руководитель отдела коммуникаций полиции Киева Оксана Блищик сообщила, что в столице введен оперативный план. Около моста находится все руководство столичной полиции.

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Видео: Информатор Киев/ Facebook

Ранее в среду поступило сообщение о минировании участка "красной" ветки метро Киева. В связи с этим поезда по этой линии начали ходить только от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная".

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