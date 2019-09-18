Кабинет министров Украины согласовал кандидатуру Владимира Потапенко в должности временно исполняющего обязанности председателя ПАО "Центрэнерго". Об этом сообщается на сайте правительства.

"Правительство согласовало временное возложение исполнения обязанностей генерального директора ПАО "Центрэнерго" на Потапенко Владимира Ивановича", - говорится на официальном портале Кабмина.

Высшее образование Потапенко получил в Харьковском автомобильно-дорожном институте.

В своем активе он имеет опыт работы на руководящих должностях крупных угольных и углеперерабатывающих предприятий. В 2011 году Потапенко работал на Углегорской ТЭС ПАО "Центрэнерго" заместителем директора по топливному и транспортному обеспечению. Общий стаж его работы составляет 36 лет.

С 1 июня 2019 года Потапенко избран на должность исполняющего обязанности генерального директора ПАО "Центрэнерго".

Потапенко считается человеком, близким к Коломойскому. И, как уже писала "Страна", одним из вопросов обсуждения на встрече олигарха с президентом Зеленским было то, что Кабмин отказывался утвердить Потапенко директором, соглашаясь оставить его только лишь и.о.

Как видим, так и произошло.

Сегодня правительство также уволило Владимира Вятровича и направило в Раду представление о назначении нового главы Фонда госимущества Украины.

Кроме того, Кабмин подчинил "Магистральные газопроводы" Минфину и утвердил разделение "Нафтогаза".