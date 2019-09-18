Кабинет министров Украины переназначил Ивана Лищину на должность заместителя министра юстиции Украины - уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). об этом сказано на странице Лищины в Facebook в среду.

"Только что Кабинет министров Украины назначил меня на должность заместителя министра – Уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека", - написано в сообщении.

Фото: facebook.com

Кабинет министров 5 сентября своим распоряжением уволил Лищину с должности замминистра юстиции. Лищина работал в должности с 2016 года. Он сообщил, что за это время 840 решений ЕСПЧ закрыты в Комитете министров Совета Европы как выполненные за три года, по сравнению с 102 при всех предшественниках вместе.

Напомним, что в ЕСПЧ заявили, что обнародуют решение по делу "Украина против России" в 2020 году.

Также читайте о том, что Зеленский распорядился провести новый конкурсный отбор судей ЕСПЧ от Украины.