Сотрудники полиции рассматривают три версии убийства троих сотрудников автозаправочной станции в Николаеве - убийство с целью завладения имуществом, личные неприязненные отношения, а также внезапно возникший конфликт.

Об этом сообщил и.о. начальника Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Иван Выговский, передает Интерфакс-Украина.

"Сейчас проводятся неотложные следственные действия, в ходе которых правоохранители отрабатывают все возможные версии преступления, учитывая полученную информацию, чтобы подтвердить или опровергнуть каждую", - заявил Выговский в среду.

Как он отметил, тела погибших сотрудников АЗС - механика, оператора и кассира были обнаружены супругой одного из них, которая долго не могла дозвониться до своего мужа. После этого прохожие помогли вызвать полицию.

По словам Выговского, к раскрытию убийства привлечены экипажи патрульных полицейских, все въезды в город перекрыты и находятся под усиленным контролем. На месте происшествия продолжают работать следователи, криминалисты и эксперты.

Напомним, сегодня утром, 18 сентября, в помещении газовой заправки "Фактор" на улице Новозаводской в Николаеве было найдено три трупа со следами насильственной смерти.В облуправлении полиции сообщили, что сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство". Обстоятельства преступления устанавливаются.

Ранее сообщалось, что под Одессой женщина убила кувалдой собственную мать, которая ее отругала.

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