Отказ украинской делегации на переговорах в Минске подписать текст "формулы Штайнмайера" ставит под угрозу срыва как саммит в "нормандском формате", так и разведение сил на Донбассе.

Как сообщает ТАСС, об этом сказал уполномоченный представитель т.н. Луганской народной республики на минских переговорах и министр иностранных дел "ЛНР" Владислав Дейнего.

По мнению Дейнего, действия Киева нарушают логику синхронности шагов в мирном урегулировании.

"Сорвано и согласование возобновления обязательств по разведению сил и средств в Золотом (ЛНР) и Петровском (ДНР), поскольку нарушена предложенная "нормандской четверкой" логика синхронности шагов в политической плоскости и вопросах безопасности", - заявил Дейнего.

Ранее стало известно, что представители Украины отказались подписывать текст "формулы Штайнмайера", чем поставили под угрозу срыва саммит "нормандской четверки".

Между тем глава МИД Украины Вадим Пристайко сказал, что Киев рассматривает введение миротворческой миссии на Донбасс как один из вариантов урегулирования, если не будет прогресса в Минске.