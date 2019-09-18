Пограничная служба Польши в Медыке (Подкарпатское воеводство) задержали 34-летнего украинца, на которого выдали европейский ордер представители Франции.

Его подозревают в нелегальной перевозке иммигрантов из Франции в Великобританию. Об этом заявила пресс-секретарь Бескидского отдела пограничной службы Эльжбета Пикор. Об этом передает Польское радио.

Украинца задержали в ночь на 18 сентября во время проверки пассажиров автобуса, который ехал из Польши через пограничный переход в Медыке (Подкарпатское воеводство).

Задержанного подозревают в участии в преступной группе, которая перевозила иммигрантов из Франции в Великобританию на лодке, используя Ла-Манш. Интерпол искал подозреваемого в десятках стран мира.

Мужчина находился в Польше легально и возвращался в свой родной город в Украине. "Когда его задержали пограничники, он был совершенно удивлен и не ожидал такого развития событий", - сказала она.

С начала 2019 года подкарпатские пограничники уже задержали более 250 человек, разыскиваемых польскими властями и правоохранительными органами других европейских стран.

Как сообщала "Страна", в Польше на одной и той же автомагистрали за сутки произошли две аварии с украинскими микроавтобусами. За рулем одного из них находился 26-летний украинец, он ехал в направлении Катовице и не заметил предупредительных знаков в районе дороги, где идет ремонт.

Также стало известно, что в Польше по делу о контрабанде янтаря задержали двух украинцев, которые представлялись сотрудниками спецслужб.