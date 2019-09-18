Расстрелянный 18 сентября у здания поселкового совета 42-летний заместитель главы Акимовской объединенной территориальной общины Запорожской области Дмитрий Кириллов умер во время оказания медицинской помощи, полиция рассматривает несколько версий убийства.

Об этом на брифинге заявил председатель Нацполиции Сергей Князев, передает "Украинская правда".

По его словам, полиции известны приметы преступников. Правоохранители изъяли и передали экспертам оружие, из которого, возможно, было совершено убийство.

"Был такой экшн: преступник с места происшествия бежал, используя автомобиль, который потом нашли сожженным, есть очевидцы, которые видели, как горел автомобиль... Рабочих версий несколько. Они связаны с его личной жизнью, его коммерческой деятельностью и тому подобное. Политической версии, учитывая его политическую деятельность, в частности, то, что он депутат местного совета, пока у следствия нет", - заявил Князев.

В запорожской области введена "полицейская операция соответствующего уровня". Тело погибшего Кириллова направили на вскрытие, которое к вечеру должно установить характер огнестрельных ранений, их количество и какое из них оказалось смертельным.

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