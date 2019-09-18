Украина действительно рассматривает введение миротворческой миссии на Донбасс как один из вариантов урегулирования, но только если не удастся достичь прогресса в зоне конфликта с помощью Минских договоренностей.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на совместном заседании парламентских комитетов по вопросам внешней политики и интеграции Украины с Европейским Союзом в среду.

"В этом наше предложение - попробовать решить нашу ситуацию на основе тех Минских соглашений, которые заключены. Если у нас не получается и мы сталкиваемся с полным нежеланием продвигаться дальше, одним из вариантов следующих шагов будет миротворческая миссия", - сказал Пристайко.

Напомним, о миротворцах глава МИД впервые заговорил 14 сентября на выступлении во время 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

Стало известно, что сегодня во время заседания контактной группы в Минске Украина отказалась подписывать документы о согласовании "формулы Штайнмайера", что может привести к срыву саммита "нормандской четверки".