Пристайко заявил, что миротворцы могут появиться на Донбассе, если не сработают минские соглашения
Украина действительно рассматривает введение миротворческой миссии на Донбасс как один из вариантов урегулирования, но только если не удастся достичь прогресса в зоне конфликта с помощью Минских договоренностей.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на совместном заседании парламентских комитетов по вопросам внешней политики и интеграции Украины с Европейским Союзом в среду.
"В этом наше предложение - попробовать решить нашу ситуацию на основе тех Минских соглашений, которые заключены. Если у нас не получается и мы сталкиваемся с полным нежеланием продвигаться дальше, одним из вариантов следующих шагов будет миротворческая миссия", - сказал Пристайко.
Напомним, о миротворцах глава МИД впервые заговорил 14 сентября на выступлении во время 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.
Стало известно, что сегодня во время заседания контактной группы в Минске Украина отказалась подписывать документы о согласовании "формулы Штайнмайера", что может привести к срыву саммита "нормандской четверки".