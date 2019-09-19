В Украине на этой неделе погода не радовала теплом: с понедельника дневная температура постепенно опустилась ниже +10...+12 градусов, ветер усилился, начались дожди.

Синоптики спешат успокоить украинцев и обещают, что летнее тепло вернется уже со следующей недели - с 23 по 29 сентября. "Бабье лето" может продлится с конца сентября до начала октября.

В Киев пришла осень

Сегодня в Киеве температура воздуха опустилась ниже +10, специалисты лаборатории им. Бориса Срезневского сообщили о наступлении метеорологической осени.

17 сентября был последним днем лета, когда средняя температура за день достигла +15. Таким образом, нынешнее лето продлилось почти 4 месяца - 127 дней. Старт метеорологического лета пришелся на 13 мая.

Несмотря на благоприятную погоду в этом году, рекордно длинное лето зафиксировали в 2012 году - его продолжительность была 166 дней (около полугода).

Когда придет бабье лето?

По данным Sinoptik, потепление не заставит долго ждать. Последняя неделя сентября принесет теплую погоду без дождей. 21 сентября в Киеве будет холоднее всего: ночью температура будет +5, днем около +13.

Уже 22 сентября максимальная температура воздуха достигнет +20. Самым жарким днем станет следующий четверг, 26 сентября, когда температура днем достигнет +22. Погожие дни будет определять устойчивый антициклон на всей территории Украины.

По данным Укргидрометцентра, "бабьего лета" не будет еще 2 дня - 19 сентября и 20 сентября. В эти дни температура снизится еще больше: ночью будет +6...+8, днем +11...+15. Зябко будет и за счет дождей.

19 сентября дожди будут преобладать в северо-западной части Украины (Ровно, Луцк, Львов, Ивано-Франковск, Ужгород, Тернополь, Чернигов и Киев). 20 сентября дожди продвинутся к центру, непогода захватит Сумы, Полтаву, Харьков, Днепр.

Прояснение наступит 21 сентября, потеплеет до +13...+17 днем, будет солнечно и комфортно. Дожди уйдут на восток, дожди пройдут в Харькове, Донецке и Луганске. Ночи останутся прохладными - средняя температура достигнет +6.

22 сентября начнет стремительно теплеть: воздух прогреется в среднем на 4 градуса. Температура днем ожидается +14...+17. Небольшие дожди возможны только на северо-востоке Украины.

23 сентября теплый атмосферный фронт придет с запада, температура воздуха поднимется на 3 градуса. В Украине настанет сухая и относительно теплая погода. В западных и юных областях температура воздуха прогреется до +19...+21, в центральных и северных областях ожидается около +19.

Какой будет осень 2019-го?

Традиционно "бабье лето" всегда наступает осенью, ему предшествует значительное похолодание. Долгожданная неделя тепла может сопровождаться повторным цветением некоторых растений (каштан, сирень, яблоня, сакура, рододендрон, рябина или шиповник).

Существует версия, что название периода связано с тем, что Солнце находится в знаке зодиака Дева, который завершает астрологическое лето.

Синоптики также прогнозируют несколько приятных моментов "золотой осени", которые ждут украинцев в октябре. Погода может немного отличаться по районам: на юге будет +22, на севере - только +15. Месяц будет дождливым, но солнечные дни будут сменять ненастье. Периоды тепла - с 9 по 14 октября; с 20 октября по 25 октября (предположительно).

Синоптики прогнозируют, что ноябрь будет холодным: украинцев предупреждают про сильные холодные дожди 7-8 ноября, а также первый мокрый снег. После 15 ноября похолодает, ночью ожидаются заморозки. В конце ноября в Украину придет холодный атмосферный фронт со стороны РФ.