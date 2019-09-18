Кабинет министров принял решение подчинить компанию "Магистральные газопроводы Украины" Министерству финансов. Об этом заявил министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель на пресс-брифинге по итогам заседания правительства, пишет ЭП.

Компанию передали из подчинения Министерства энергетики и окружающей среды. "Мы передали эту компанию Минфину, это было требование наших европейских партнеров", - сказал он.

Кроме того, Кабинет министров утвердил разделение (анбандлинг) НАК "Нафтогаз Украины"."Мы сегодня обновили план анбандлинга, заложили четкие сроки, заложили четкую ответственность каждой из сторон", - сказал он.

Отметим, что новой моделью анбандлинга предусматривается передача Фондом государственного имущества газотранспортной системы в хозяйственное пользование компании ООО "Оператор ГТС Украины", созданной "Нафтогазом".

По его словам, в Украине существуют все элементы, чтобы подписать два договора - договор интерконнектора и договор транспортировки газа (согласно европейским требованиям) с российской стороной.

Оржель отметил, что принятое решение удовлетворяет европейским требованиям и поддержано НАК "Нафтогаз Украины", руководство которой конфликтовало с Кабмином Владимира Гройсмана в части выбора модели анбандлинга.

Напомним, что Украина заявила о готовности к трехсторонним газовым переговорам уже в сентябре.

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