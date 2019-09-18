Фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" предложила кандидатуры бывшего секретаря Центральной избирательной комиссии Сергея Дубовика и депутата парламента 8-го созыва Юрия Мирошниченко на должности членов ЦИК.

Об этом сообщает "Укринформ".

О предложении оппозиции журналистам в кулуарах парламента сказал народный депутат от фракции "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич.

"Мы подали списки кандидатур в Центральную избирательную комиссию. Мы предложили двух юристов: Сергея Дубовика, который был секретарем ЦИК, и Юрия Мирошниченко", - сказал политик.

Шуфрич также подчеркнул, что Дубовик и Мирошниченко способны "реализовать принцип законности, справедливости и прозрачности в ЦИК".

Вчера стало известно, что новым главой Центральной избирательной комиссии может стать один из трех представителей "Слуги народа": Алина Загоруйко, Вадим Галайчук или Сергей Кальченко.

А сегодня "Страна" сообщала, что 19 сентября Верховная Рада Украины может рассмотреть назначение нового состава Центральной избирательной комиссии.