"Оппоплатформа" предложила двух своих кандидатов в состав ЦИК
Фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" предложила кандидатуры бывшего секретаря Центральной избирательной комиссии Сергея Дубовика и депутата парламента 8-го созыва Юрия Мирошниченко на должности членов ЦИК.
Об этом сообщает "Укринформ".
О предложении оппозиции журналистам в кулуарах парламента сказал народный депутат от фракции "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич.
"Мы подали списки кандидатур в Центральную избирательную комиссию. Мы предложили двух юристов: Сергея Дубовика, который был секретарем ЦИК, и Юрия Мирошниченко", - сказал политик.
Шуфрич также подчеркнул, что Дубовик и Мирошниченко способны "реализовать принцип законности, справедливости и прозрачности в ЦИК".
Вчера стало известно, что новым главой Центральной избирательной комиссии может стать один из трех представителей "Слуги народа": Алина Загоруйко, Вадим Галайчук или Сергей Кальченко.
А сегодня "Страна" сообщала, что 19 сентября Верховная Рада Украины может рассмотреть назначение нового состава Центральной избирательной комиссии.