Президент США Дональд Трамп назначил Роберта О'Брайена новым советником по национальной безопасности. Ранее им был "ястреб" Джон Болтон.

"Я рад объявить, что назначу Роберта О'Брайена, который сейчас очень успешно работает спецпосланником президента по делам заложников в госдепартаменте (Госдепе, МИД США - Ред.), нашим новым советником по национальной безопасности. Я давно и много работал с Робертом. Он отлично справится!" - говорится в твиттер микроблоге Дональда Трампа в среду, 18 сентября.

Также анонсировано усиление санкций против Ирана.

В газете The Washington Post, характеризуя О'Брайена, также отмечают, что он имеет дипломатический, военный и деловой опыт.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Также по данным The Washington Post, в Вашингтоне О'Брайена считают "безопасным выбором", учитывая его хорошие отношения с коллегами как в Госдепе, так и в Пентагоне. "В Белом доме хотят иметь командного игрока", - заявил один из источников издания.

По данным журналистов, кандидатуру О'Брайена одобряют один из наиболее доверенных советников Трампа в сфере международных отношений госсекретарь США Майк Помпео, а также помощник председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Рикки Уодделл и спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

Предыдущий советник по нацбезопасности Джон Болтон имел в американской политике репутацию "ястреба", выступающего за наиболее радикальные решения международных проблем. Американские СМИ нередко называли Болтона одним из самых влиятельных лиц в администрации Дональда Трампа, в то же время отмечая, что у президента и его советника периодически возникают разногласия.

Как сообщала "Страна", накануне, 17 сентября, вице-президент США Майк Пенс, говоря об атаках на нефтяные объекты Саудовской Аравии, заявил о готовности Вашингтона обеспечивать защиту своих интересов и союзников в регионе.