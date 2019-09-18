18 сентября во время заседания контактной группы в Минске Украина отказалась подписать документы о согласовании "формулы Штайнмайера", что может привести к срыву саммита "нормандской четверки". Об этом заявил в Телеграм российский политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, который входит в окружение помощника Путина Владислава Суркова.

По мнению Чеснакова, позиция украинской делегации перечеркивает достигнутые ранее договоренности.

"Саммит глав государств "нормандской четверки" может быть сорван из-за отказа украинской делегации на переговорах в Минске выполнить договоренности о подписании документов, касающиеся имплементации "формулы Штайнмайера" и достигнутые на встрече политсоветников 2 сентября в Берлине", - отметил политолог.

Также он добавил, что действия Украины вызывают сомнения насчет ее договороспособности.

"Более того, отказ украинской делегации на переговорах в Минской контактной группе подписать документы о согласовании "формулы Штайнмайера" ставит вопрос об ответственности и договороспособности либо самой делегации во главе с Кучмой, либо украинской стороны в целом. Нет смысла вести диалог с теми, кто не отвечает за свои предыдущие обязательства", - подытожил Чеснаков.

Информацию о том, что Украина отказалась подписывать "формулу", сообщает и российский "Интерфакс".

"Формула Штайнмайера" названа по имени действующего президента ФРГ, в прошлом главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Она предусматривает, что до выборов закон об особом статусе Донецка и Луганска будет применяться на временной основе, а после выборов и после выхода окончательного доклада БДИПЧ ОБСЕ с признанием о том, что эти выборы прошли в соответствии с демократическими принципами, закон обретает окончательную юридическую силу.

О том, что сегодня в Минске будут согласовывать сроки разведения сил конфликтующих сторон на Донбассе, а также утверждать единую редакцию "формулы Штайнмайера", стало известно 16 сентября.

А сегодня глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в России показали готовность к деэскалации ситуации на Донбассе.