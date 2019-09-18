За сутки по Украине прокатилась волна умышленных убийств. Самыми громкими из них стал расстрел чиновника териториальной громады в Запорожской области и убийство троих мужчин на АЗС в Николаевской области.

Кроме этого, стало известно еще о двух убийствах, совершенных с применением огнестрельного оружия. В частности, в Волынской области 46-летний мужчина обнаружен мертвым с огнестрельным ранением головы, сообщается на сайте регионального ГУНП.

Уточняется, что в полицию обратилась сожительница погибшего с заявлением о том, что накануне утром ее муж ушел из дома и не вернулся. Тело мужчины нашли 17 сентября на окраине города Ковель. По факту убийства открыто уголовное дело, назначены экспертизы.

Еще один расстрел произоршел в Черкассах возле офисных зданий на улице Гагарина.Обэтом сообщает издание "Про все" со ссылкой на пресс-секретаря Патрульной полиции области Зою Вовк. По ее словам, мужчину, который приехал в этот район города на электромобиле Nissan белого цвета, убили выстрелом из пистолета около 23:00 17 сентября. Полицию вызвали прохожие, которые увидели, что человек в машине не подает признаков жизни.



По данным СМИ, погибшим оказался местный житель Андрей Заканич, 1982 года рождения, работавший в IT-сфере.

Ранее "Страна" писала о том, что в Польше мужчина убил украинку, сбежал в Германию, где его и пристрелили копы.

Также мы сообщали, что под Черниговом АТОшник убил бывшую тещу, порезал четырех соседей и полез в петлю.