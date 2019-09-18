В среду, 18 сентября, поступило сообщение о минировании участка "Красной" ветки метро Киева. В связи с этим поезда по этой линии начали ходить только от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная".

Движение метро от станции "Днепр" до станция "Лесная" остановлено. Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

"Участок от станции "Дарница" до станции "Крещатик" проверяется специалистами", - появилось уточняющее сообщение на странице Киевского метро в Фейсбуке.

Фото: facebook.com/kievtransport

Как сообщала "Страна", утром 18 сентября на станции киевского метрополитена "Святошин" возникла пробка из пассажиров. В кассовом зале образовалась давка.

Напомним, что в киевском метрополитене с ноября начнут ремонтировать эскалаторы на станции "Золотые ворота" (все шесть поочередно). А с февраля 2020 начнут ремонтировать на станции "Майдан Незалежности" (все четыре поочередно).