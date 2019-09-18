В ночь на 19 сентября по всей территории Украины ожидаются шквалы 15-20 метров в секунду - это первый, желтый уровень опасности. Об погодных капризах сообщает сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Ссылаясь на синоптиков Украинского гидрометцентра, ГСЧС передает, что 18 сентября днем в Украине, включая Киев и Киевскую область, ожидаются сильные порывы ветра 15-20 м/с.

19 сентября ночью в Украине будут такие же порывы ветра - 15-20 м/с. Поэтому объявлен первый (желтый) уровень опасности.

Ранее "Страна" приводила прогноз синоптика, согласно которому в четверг, 19 сентября, в Украине пройдут дожди с грозами - практически на всей территории.

Также мы сообщали, что на следующей неделе в Киеве резкое похолодание сменится потеплением - наступит бабье лето.