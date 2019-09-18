Фонд государственного имущества выручил от продажи имущественного комплекса Первомайской гидроэлектростанции 107,7 миллиона гривен.

Об этом написал и. о. председателя ФГИУ Виталий Трубаров на своей странице в Facebook.

"Успешная продажа. Фонд государственного имущества продал Единый имущественный комплекс Первомайской гидроэлектростанции за 107,7 миллионов гривен при стартовой цене в 64,6 млн", - написал Трубаров.

Он отметил, что в аукционе приняли участие три участника. Победитель - ООО "ЕМЗА" (принадлежит Марку Кравченко - Ред.) - предложило цену на 36 млн гривен выше от ближайшего ценового предложения.

Покупатель Первомайской гидроэлектростанции обязан обеспечить сохранение профиля деятельности имущественного комплекса, соблюдать требования законодательства в сфере электроэнергетики, оборудовать ГЭС рыбопропускными и рыбозащитными сооружениями и в дальнейшей эксплуатации учитывать выводы и рекомендации экологического аудита.

Фото: facebook.com

Первомайская ГЭС расположена в городе Первомайск Николаевской области в 244 км от устья реки Южный Буг. На продажу выставлялся комплекс зданий ГЭС, включая производственное и административное здания, а также саму греблю. ГЭС не работает с 2017 года. Ее здание находится на учете как объект культурного наследия.

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