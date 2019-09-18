За пущенную с молотка Первомайскую ГЭС выручили чуть больше ста миллионов гривен
Фонд государственного имущества выручил от продажи имущественного комплекса Первомайской гидроэлектростанции 107,7 миллиона гривен.
Об этом написал и. о. председателя ФГИУ Виталий Трубаров на своей странице в Facebook.
"Успешная продажа. Фонд государственного имущества продал Единый имущественный комплекс Первомайской гидроэлектростанции за 107,7 миллионов гривен при стартовой цене в 64,6 млн", - написал Трубаров.
Он отметил, что в аукционе приняли участие три участника. Победитель - ООО "ЕМЗА" (принадлежит Марку Кравченко - Ред.) - предложило цену на 36 млн гривен выше от ближайшего ценового предложения.
Покупатель Первомайской гидроэлектростанции обязан обеспечить сохранение профиля деятельности имущественного комплекса, соблюдать требования законодательства в сфере электроэнергетики, оборудовать ГЭС рыбопропускными и рыбозащитными сооружениями и в дальнейшей эксплуатации учитывать выводы и рекомендации экологического аудита.
Фото: facebook.com
Первомайская ГЭС расположена в городе Первомайск Николаевской области в 244 км от устья реки Южный Буг. На продажу выставлялся комплекс зданий ГЭС, включая производственное и административное здания, а также саму греблю. ГЭС не работает с 2017 года. Ее здание находится на учете как объект культурного наследия.
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