Кондитерская корпорация Roshen экс-президента Украины Петра Порошенко подписала спонсорское соглашение с Черкасским зоопарком и городскими властями о продлении реконструкции Черкасского зоопарка. Об этом сообщается на сайте корпорации.

По условиям договора Roshen инвестирует в модернизацию зоопарка 300 млн грн в течение 20 лет, при этом бренд корпорации в течение 25 лет будет отображаться в названии зоопарка - Черкасский зоопарк Roshen. На эти средства планируется провести реконструкцию входной группы, озера, сделать экспозицию пингвинов и прочее.

Уточняется, что проект реконструкции Черкасского зоопарка начался в 2016 году. В течение 2016-2019 годов бюджет проекта составил 75 млн грн.

Ранее "Страна" писала о том, что хозяйственный суд Киева разрешил перевязывать красной лентой только торты Roshen.

Также мы сообщали, что украинская художница создала из оберток Roshen и снарядов портрет Порошенко.