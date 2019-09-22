22 сентября в Украине отмечают день партизанской славы и профессиональный день машиностроителя, в мире - день защиты слонов и день без автомобиля. Именины сегодня у Александра, Анны, Василия, Дмитрия и Сергея.

Какой сегодня праздник в Украине

Сегодня отмечают День партизанской славы, устраиваются различные торжественные и памятные мероприятия.

Также свой профессиональный праздник отмечают машиностроители и работники приборостроения.

Народные и церковные праздники

Православные отмечают День праведных Иоакима и Анны - родителей Девы Марии, которая родила Иисуса Христа. Это период сентябрьского равноденствия, когда наши предки определяли погоду по паутине: если она была длинной, это говорило про ясную и теплую осень и то, что снег выпадет нескоро.

Международные праздники

В мире отмечают день без автомобиля, когда людям предлагают воспользоваться велосипедом или прогуляться по городу пешком.

Еще один праздник - День защиты слонов, которые во многих культурах считаются символом долголетия и мудрости, спокойствия, величия правителей, доброты и благополучия.

Фото: amoghavarsha.сom

22 сентября - Всемирный день борьбы с хроническим миелоидным лейкозом (ХМЛ). Месяц признан периодом повышения осведомленности о раке крови, ведь статистика заболевания ужасает - каждые 35 секунд какой-то человек на планете узнает, что у него лейкемия.

22 сентября также известен как День Сети - OneWebDay. Праздник призван напомнить, что Интернет поменяла мировоззрение человека, когда он получил открытый доступ к различной информации из любого места планеты. В Украине большей популярностью пользуется День Интернета 14 декабря или Международный день интернета - 17 мая.

В США отмечают День американских деловых женщин. Праздник нацелен подчеркнуть значимость женского труда и весомый вклад женщин в создание образа современной Америки.

События и даты

Сегодня День города Фастова - ему исполняется 629 лет.

В 1692 году в Салеме произошла последняя крупная охота на ведьм, когда были повешены восемь женщин, обвиненных в колдовстве.

В 1780 году в США произошел первый описанный случай линчевания, когда с преступником расправились без суда и следствия.

В 1862-м президент США Авраам Линкольн объявил об освобождении темнокожих рабов.

В 2000-м из-за падения стоимости акций состояние главы Microsoft Билла Гейтса уменьшилось на 22 млрд долларов, однако оставшийся капитал в 63 миллиарда позволил ему сохранить за собой титул самого богатого человека мира до 2008 года.

Сегодня известному итальянскому тенору Андреа Бочелли исполняется 61 год.

Именины

Сегодня День Ангела у Алексея, Александра, Анны, Василия, Григория, Дмитрия, Никиты и Сергея.