В Шанхае 13-летний украинец покончил с собой из-за издевательств со стороны школьного учителя. Пост об этом в Facebook опубликовал журналист Владимир Бойко.

Он опубликовал письмо матери покончившего с собой подростка Елены Артеменко и призвал Министерство иностранных дел Украины обратить на инцидент внимание, так как китайские власти отказывают в справедливом расследовании инцидента.

В письме указано, что 6 сентября в 20:40 13-летний Иван Лю из украинского-китайской семье, проживающей в Шанхае, покончил жизнь самоубийством. Он не выдержал издевательств школьного учителя и выпрыгнул из окна своей квартиры на 13 этаже. На руке у мальчика была надпись иероглифами "жертва шанхайского образования". Мать подростка утверждает, что эти и другие факты доведения до самоубийства полицейские отказались отражать в своем протоколе. Но отец ребенка заставил их зафиксировать данные.

"Педагог из средней школы района Пудун города Шанхай учитель Чжан методично издевался над Иваном Лю, страдали и другие ученики. Год назад девочка из параллельного класса выпрыгнула из школьного окна из-за неоднократных унижений. Педагог Чжан мог вышибить стул из-под ученика Ивана Лю, неоднократно бил подростка, толкал его рюкзак, а в апреле 2019 даже душил мальчика. Родители зафиксировали факт нанесения ребенку телесных повреждений, привлекли к конфликту директора школы. На встрече он пообещал, что обеспечит безопасность мальчика, переведя его в другой класс, и сам лично гарантирует, что с Иваном Лю ничего не случится", - сказано в сообщении.

Мать погибшего подростка сообщает, что все материалы по делу у родителей есть, но в полиции Шанхая их не принимают. Власти Китая сначала ответили на ноту украинской стороны, которая была направлена после ее жалобы. Но уже 12 сентября в Бюро общественной безопасности в отделе для иностранцев родственникам умершего пытались передать документы о том, что никакого расследования не будет.

"Полиция Шанхая не хочет возбуждать дело, свидетельство о смерти родителям выдают только при условии, что они отказываются от претензий к представителям системы образования. Китайские родственники парня безуспешно пытаются инициировать расследование", - сказано в письме.

Скриншот, фото: Facebook/ Volodymyr Boiko

Напомним, под Тернополем девочка прочитала книгу "50 дней до моего самоубийства" и покончила с собой.

Также мы писали, что в России подросток убил пятерых членов своей семьи, после чего покончил с собой.