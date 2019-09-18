Глава полиции Украины Сергей Князев назначил начальником полиции Запорожской области Николая Лушпиенко, ранее занимавшего должность главы Сумской полиции.

Об этом Князев сообщил на брифинге в Запорожье, передает Департамент коммуникации полиции Украины.

За последний год в запорожской милиции произошла ротация почти всего руководящего звена. "Мы должны работать, увеличивать доверие наших граждан к полиции", - сказал Сергей Князев.

Глава полиции Украины выразил благодарность Константину Гребенюку, который в до этого исполнял обязанности начальника полиции Запорожской области.

Князев отметил, что это плановая ротация руководителей областных управлений полиции.

Николай Лушпиенко. Фото: zp.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", недавно уволились три заместителя Сергея Князева: Вячеслав Аброськин, Виталий Невгад и Игорь Купранец. На должность "куратора всех полицейских" в зоне проведения ООС может быть переведён уволенный с поста замминистра внутренних дел Вадим Троян.

Отметим, что одним из первых решений Кабмина премьера Гончарука стала ликвидация экономического подразделения полиции.