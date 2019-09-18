В Праге мужчина приковал себя цепью к памятнику маршалу СССР Ивану Коневу. Об этом сообщает чешское издание iDNES.cz.

Власти одного из районов Праги решили демонтировать и перенести памятник Коневу в музей, а на его месте установить мемориал в честь освобождения города.

Житель чешского города Брандис-над-Лабем Михал Шульц устроил акцию протеста с цепью против решения муниципальных властей о переносе монумента. При этом он заявил, что не считает себя пророссийски настроенным человеком - он просто не согласен с планами муниципалитета.

"Ситуация, которая разворачивается вокруг памятника Коневу из-за решения властей района Прага-6, касается лично меня. Мой дед воевал во Второй мировой войне, и поэтому этот памятник для меня очень важен", – сказал Шульц.

Фото: tvc.ru

Полиция не препятствовала проведению акции, поскольку Шульц не нарушал общественный порядок.

Просидев возле монумента несколько часов, мужчина снял цепи и ушел.

Ранее "Страна" сообщала, что пражский памятник Коневу осквернили неизвестные вандалы.

Мы также писали о сегодняшнем увольнении Владимира Вятровича. Уходя с поста главы Института нацпамяти, он похвалился, что освободил Украину от тоталитарной символики.